Ο 69χρονος Αμερικανός Δημοκρατικός γερουσιαστής Ρόμπερτ Μενέντεζ και η σύζυγός του κατηγορούνται για αδικήματα δωροδοκίας σε σχέση με τις επαφές τους με τρεις επιχειρηματίες του Νιου Τζέρσεϊ, ανακοίνωσαν την Παρασκευή οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς. Το σχετικό κατηγορητήριο αποσφραγίστηκε σήμερα σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Μανχάταν.

Όπως αναφέρεται σχετικά, η εισαγγελία των ΗΠΑ στο Μανχάταν κατηγόρησε τους κατηγορούμενους ότι δέχθηκαν δωροδοκία χιλιάδων δολαρίων με αντάλλαγμα να χρησιμοποιήσουν τη δύναμη και την επιρροή του Μενέντεζ ως γερουσιαστή, ούτως ώστε να επιδιώξουν να προστατεύσουν και να πλουτίσουν τους επιχειρηματίες και να ωφελήσουν την κυβέρνηση της Αιγύπτου.

Ο Μενέντεζ και η σύζυγός του, Ναντίν Αρσλάνιαν Μενέντεζ, παραπέμφθηκαν σε δίκη για αδικήματα δωροδοκίας «αναφορικά με τη σχέση τους με τρεις επιχειρηματίες του Νιου Τζέρσεϊ», έγραψε στο Twitter ο εισαγγελέας των ΗΠΑ στη Νέα Υόρκη. Οι εισαγγελείς του γραφείου του εισαγγελέα των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης ερευνούσαν μεταξύ άλλων αν ο Μενέντεζ, ή η σύζυγός του έλαβαν αθέμιτα δώρα.

A press event will be held today at 11:00 a.m. to announce the unsealing of an indictment charging Robert Menendez, U.S. Senator from New Jersey, and his wife, Nadine Menendez, with bribery offenses in connection with their corrupt relationship with three New Jersey businessmen. pic.twitter.com/CLTXnU0mAm

— US Attorney SDNY (@SDNYnews) September 22, 2023

