Το πρακτορείο Ρόιτερς ζήτησε από τις ισραηλινές αρχές να διεξαγάγουν «έρευνα γρήγορα, σε βάθος και διαφανή» για το θάνατο του δημοσιογράφου του Ισάμ Αμπντάλα στις 13 Οκτωβρίου, στη διάρκεια επίθεσης στο νότιο Λίβανο, στα σύνορα με το Ισραήλ.

«Επαναλαμβάνω την έκκλησή μου προς τις ισραηλινές αρχές, οι οποίες δήλωσαν πως ερευνούν, για να διεξαγάγουν μια έρευνα γρήγορα, σε βάθος και διαφανή γι’ αυτό που συνέβη», δήλωσε η διευθύντρια του Reuters Αλεσάντρα Γκαλόνι, σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Reuters Editor-in-Chief Alessandra Galloni gives statement on killing of Reuters video journalist Issam Abdallah pic.twitter.com/oUt5ZQcDUX — Reuters Press Team (@ReutersPR) October 16, 2023

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

«Λέγοντας διαφανή εννοώ μια έρευνα με αποδείξεις και ξεκάθαρες εξηγήσεις», πρόσθεσε.

«Ζήτησα επίσης από το Λίβανο, ο οποίος είπε πως έχει συγκεντρώσει αποδείξεις σχετικά με την επίθεση, και από κάθε άλλη αρχή, που διαθέτει πληροφορίες, να τις παράσχουν», συνέχισε η Αλεσάντρα Γκαλόνι.

Η επίθεση, στην οποία σκοτώθηκε ο Ισάμ Αμπντάλα και έξι άλλοι δημοσιογράφοι τραυματίσθηκαν, μεταξύ των οποίων δύο του Γαλλικού Πρακτορείου (AFP), σημειώθηκε στο νότιο Λίβανο, στα σύνορα με το Ισραήλ.

My name #Issam_Abdallah, a journalist VideoGrapher with Reuters. I was killed by Israelis while performing my journalistic duties.#IsraeliCrimes #Lebanon #Palestine pic.twitter.com/UMv540j4yv — taha عمو طه (@TahaAbdala38549) October 13, 2023

Από την αρχή του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Γάζα, που ξέσπασε στις 7 Οκτωβρίου με μια άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς, η ζώνη αυτή είναι θέατρο πυρών ανάμεσα στη λιβανική Χεζμπολάχ και τον ισραηλινό στρατό και αποπειρών διείσδυσης στο Ισραήλ από το Λίβανο. Σήμερα ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως σκότωσε τέσσερις επιτιθέμενους που αποπειράθηκαν να διεισδύσουν στην ισραηλινή επικράτεια μέσω αυτών των συνόρων.

#Reuters news agency announced that its staff working in southern Lebanon were attacked after the Zionist enemy targeted journalist crews opposite the Hamra site in Alma al-Shaab #lebanon #gaza #issam_abdallah #Reuters reporter 💔 pic.twitter.com/1SSayBJy6k — Tarek (@drTarek1988) October 13, 2023

Ο Ισάμ Αμπντάλα έχασε τη ζωή του αφού «επλήγη από μια οβίδα την ώρα που κινηματογραφούσε τα πυρά ανάμεσα στο Ισραήλ και το Λίβανο», εξήγησε η διευθύντρια του Ρόιτερς, πρακτορείο με έδρα το Λονδίνο που ανήκει στον καναδικό όμιλο μέσων ενημέρωσης και υπηρεσιών Thomson Reuters. «Οι αυτόπτες μάρτυρες είπαν πως η οβίδα που σκότωσε τον Ισάμ ήρθε από το Ισραήλ».

Η Αλεσάντρα Γκαλόνι κάλεσε «όλα τα μέρη» που εμπλέκονται στη σύγκρουση «να σέβονται όλα τα μέσα ενημέρωσης» και να «εργάζονται» μαζί τους «ώστε να εγγυώνται την ασφάλεια των δημοσιογράφων».

Issam Abdallah, a Journalist and a news videographer from Reuters, was killed by an #Israeli air strike while on the job in southern Lebanon. He martyred for a cause, emphasizing his dedication to reporting the truth and defending freedom of the press.#Issam_Abdallah Rest in… pic.twitter.com/RCI2FHmprX — Bilal Soomro (@Bilalsoomro84) October 13, 2023

Ο Ισάμ Αμπντάλα, 37 ετών, ήταν «ένας δημοσιογράφος έμπειρος, ταλαντούχος και με πάθος», τόνισε η ίδια. «Έκανε απλώς τη δουλειά του, όταν σκοτώθηκε».

Το Σάββατο, το AFP είχε ζητήσει από το Ισραήλ και το Λίβανο να διεξαγάγουν «μια σε βάθος έρευνα» για την επίθεση κατά των δημοσιογράφων.

«Έχει κρίσιμη σημασία να καταβληθούν όλες οι προσπάθειες για να διαπιστωθεί πώς στοχοθετήθηκε μια ομάδα δημοσιογράφων, οι οποίοι αναγνωρίζονταν ξεκάθαρα ως δημοσιογράφοι και είχαν διαπιστευθεί επισήμως», δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Γαλλικού Πρακτορείου Φαμπρίς Φρις.

Ο λιβανικός στρατός κατηγόρησε το Ισραήλ ότι ευθύνεται για τη βολή. Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι «λυπάται πολύ» για το θάνατο του Ισάμ Αμπντάλα, χωρίς να παραδεχθεί ρητά την ευθύνη του και πρόσθεσε πως προσπαθεί να «εξακριβώσει» τις συνθήκες.