Τουλάχιστον 13 άνθρωποι τραυματίστηκαν, οι δύο από τους οποίους διακομίστηκαν σε νοσοκομείο και νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, εξαιτίας της πτώσης συντριμμιών πυραύλου που εκτόξευσαν οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας πάνω από την πόλη Κουρσκ, πρωτεύουσα της ομώνυμης περιφέρειας της Ρωσίας όπου έχουν εισβάλει ουκρανικά στρατεύματα, ανακοίνωσε ο υπηρεσιακός περιφερειάρχης σήμερα.

A queda do míssil causou um incêndio. Todos os serviços de emergência estavam no local.

‼️BREAKING || 13 WOUNDED IN UKRAINIAN ATTACK ON NINE-STOREY BLOCK OF FLATS IN CITY OF KURSK. pic.twitter.com/WQCmAZlR65

