Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ συναντήθηκε χθες με τον Ιρανό ομόλογό του Μασούντ Πεζεσκιάν στο περιθώριο της συνόδου κορυφής των BRICS που διοργανώνεται στο Καζάν της Ρωσίας, μετέδωσε το επίσημο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Iran’s President Masoud Pezeshkian met with his Chinese counterpart Xi Jinping on the sidelines of the 2024 BRICS Summit in Kazan, Russia.#IranChinaRelations #2024BRICSSummit pic.twitter.com/jHUbuEdJ2a

— Toseef Haider (@AdvToseef0) October 23, 2024