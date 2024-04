Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι έξι τραυματίστηκαν όταν κατέρρευσε οδογέφυρα στην περιφέρεια Σμολένσκ της Ρωσίας. Πέντε από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Τμήμα της οδογέφυρας Πανίνσκι κατέρρευσε νωρίτερα σήμερα κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης Βιάζμα, δυτικά της Μόσχας, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti. Δύο οχήματα που διέσχιζαν εκείνη την ώρα τη γέφυρα συνετρίβησαν στις ράγες.

Τα δρομολόγια των τρένων στη συγκεκριμένη γραμμή διακόπηκαν.

Οι ρωσικές αρχές διεξάγουν έρευνα προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια της κατάρρευσης.

