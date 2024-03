Πυρκαγιά ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες στο διυλιστήριο Σλαβιάνσκ, στην περιφέρεια Κρασνοντάρ της Ρωσίας (νότια), στο οποίο η Ουκρανία εξαπέλυσε νέα επίθεση με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα μιας κατεύθυνσης, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

«Τα drones εξουδετερώθηκαν, όμως ξέσπασε πυρκαγιά εξαιτίας της συντριβής του ενός», ανέφεραν οι τοπικές αρχές μέσω Telegram.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

«Η πυρκαγιά στην περιοχή του διυλιστηρίου πετρελαίου της Σλαβιάνσκ κατασβέστηκε πλήρως», διαβεβαίωσε το γενικό αρχηγείο επιχειρήσεων της περιφέρειας Κρασνοντάρ.

The same videos without watermarks.

Massive UAV attack on the Krasnodar Territory, Slavyansk-on-Kuban, russia 🍿👀 pic.twitter.com/KVbheBQlQu

— ✙ Albina Fella ✙ 🇺🇦🇬🇧🇫🇷🇩🇪🇵🇱🇺🇸🇨🇦🇦🇺 (@albafella1) March 17, 2024

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ