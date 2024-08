Επτά άνθρωποι διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο, εκ των οποίων ένας κατέληξε, μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε διυλιστήριο της Gazprom στην ρωσική πόλη Ομσκ, δήλωσε σήμερα ο τοπικός κυβερνήτης, αν και όπως είπε η μονάδα εξακολουθεί να λειτουργεί κανονικά και δεν θα επηρεασθεί η παραγωγή της.

«Η πυρκαγιά στο διυλιστήριο του Ομσκ είναι υπό έλεγχο. Το αυτόματο σύστημα ασφαλείας της μονάδας εντόπισε την πυρκαγιά στον τεχνολογικό εξοπλισμό…Η εταιρεία λειτουργεί κανονικά », αναφέρει σε ανακοίνωση του το διυλιστήριο, το μεγαλύτερο της Ρωσίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Αργότερα ανακοίνωσε ότι η πυρκαγιά περιορίστηκε στην μονάδα, η οποία παράγει περίπου το 8% της συνολικής ποσότητας διυλισμένου πετρελαίου της Ρωσίας.

Ο τοπικός κυβερνήτης, Βιτάλι Κλοτσένκο, δήλωσε μέσω ανάρτησης του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, ότι επτά άτομα διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο και ένας εξ αυτών είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Η μονάδα, που ανήκει στην Gazprom Neft ανακοίνωσε ότι η πυρκαγιά δεν θα επηρεάσει το πλάνο παραγωγής, το οποίο θα μπορεί να εκπληρώσει χάρη στις πρόσθετες δυνατότητες παραγωγής που διαθέτει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

A powerful explosion occurred at the Gazpromneft oil refinery in Omsk, #Russia . The facility is burning, — Russian media pic.twitter.com/CpOJMIre4A

Ορισμένες αναφορές σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάνουν λόγο για ισχυρή έκρηξη που ακούστηκε σε πολλές συνοικίες της πόλης αυτής της δυτικής Σιβηρίας, η οποία βρίσκεται 2.700 χιλιόμετρα ανατολικά της Μόσχας.

Δύο πηγές που γνωρίζουν λεπτομέρειες δήλωσαν ότι από την πυρκαγιά επλήγη μια μονάδα απόσταξης αργού, η CDU-11, μία από τις δύο μεγαλύτερες μονάδες πρωτογενούς διύλισης του διυλιστηρίου.

Η άλλη μονάδα πρωτογενούς διύλισης, η CDU-10, ήταν ήδη αδρανής λόγω πυρκαγιάς που είχε εκδηλωθεί στις αρχές Αυγούστου. Η κάθε μία από τις μονάδες CDU-10 και CDU-11, έχουν την δυνατότητα να παράγουν περίπου 8,6 εκατομμύρια μετρικούς τόνους τον χρόνο.

Η αιτία της πυρκαγιάς δεν κατέστη άμεσα σαφής. Αρκετά ρωσικά διυλιστήρια έχουν δεχθεί από επιθέσεις από ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Το διυλιστήριο του Ομσκ παρήγαγε περισσότερους από 21 εκατομμύρια μετρικούς τόνους (420.000 βαρέλια ημερησίως) αργού πετρελαίου το 2022.

More videos are appearing regarding the smoldering Gazpromneft oil refinery in Omsk, Russia.

This refinery is the largest refinery in Russia and in operation since 1955. It produces 50 different types of oil products. pic.twitter.com/QFfSbFE9V1

— (((Tendar))) (@Tendar) August 26, 2024