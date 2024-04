Ένα φράγμα έσπασε σήμερα, Παρασκευή 5 Απριλίου, στην πόλη Ορσκ της Ρωσίας και είναι σε εξέλιξη η εκκένωση της περιοχής, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο Tass, επικαλούμενο τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Η ορεινή περιοχή Όρενμπουργκ των Ουραλίων, στην οποία βρίσκεται το Ορσκ, πλήττεται από πλημμύρες τις τελευταίες ημέρες.

🚨#BREAKING: A Dam bursts on the Ural River in Orsk, Russia; Evacuations are taking place. pic.twitter.com/Ti7jGSm12J

— World Source News 24/7 (@Worldsource24) April 5, 2024