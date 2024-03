Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB) ανακοίνωσε ότι απέτρεψε σήμερα Πέμπτη (7/3) μια επίθεση σε συναγωγή της Μόσχας, την οποία είχε σχεδιάσει πυρήνας του Ισλαμικού Κράτους.

«Τα μέλη της οργάνωσης σχεδίαζαν να πραγματοποιήσουν μια τρομοκρατική δράση εναντίον ενός από τους ιουδαϊκούς θρησκευτικούς θεσμούς στην Μόσχα», μετέδωσε το πρακτορείο RIA επικαλούμενο την ανακοίνωση της FSB.

#Russia 🇷🇺: #FSB killed two #ISIS – #Khorasan Province (#ISKP) militants who were planning to attack a synagogue in #Moscow.

As a result an AK-74 rifle, possible converted Makarov-style Non-Lethal pistol (IZH-79TM or similar), explosive components for IEDs etc… were captured. pic.twitter.com/s11U9Dvht1

— War Noir (@war_noir) March 7, 2024

