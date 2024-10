Μάζευε το νερό της βροχής και ζεσταινόταν με έναν υπνόσακο από τρίχες καμήλας. O Μιχαήλ Πιτσούγκιν, που βρέθηκε ζωντανός έπειτα από 66 μέρες παραμονής σε μια φουσκωτή βάρκα στη ρωσική Άπω Ανατολή, αφηγήθηκε τη δοκιμασία που πέρασε από το κρεβάτι του στο νοσοκομείο.

Ο 46χρονος Πιτσούγκιν εντοπίστηκε την περασμένη Δευτέρα από ένα αλιευτικό σκάφος με την ονομασία «Άγγελος» στα νερά της Οχοτσκικής Θάλασσας στη ρωσική Άπω Ανατολή, κοντά στη χερσόνησο της Καμτσάτκα, αφού πέρασε περισσότερο από δύο μήνες σε μια λαστιχένια λέμβο.

Μαζί του βρέθηκαν νεκροί οι δύο συνεπιβαίνοντες στη λέμβο. Ο αδερφός του και ο 15χρονος ανιψιός του. Τα άψυχα σώματά τους βρέθηκαν πάνω στη λέμβο.

Νοσηλευόμενος στο Μαγκαντάν, ο Πιτσούγκιν μπόρεσε να μιλήσει για λίγο σήμερα σε δημοσιογράφους από το δωμάτιο του νοσοκομείου.

Χλωμός, αλλά χαμογελαστός, αφηγήθηκε με αδύναμη φωνή ορισμένες λεπτομέρειες από τις μέρες που πέρασε πάνω στη λέμβο.

