Επίθεση με drone, η οποία αποδίδεται στις ουκρανικές δυνάμεις, προκάλεσε τη Δευτέρα (26/2) τον θάνατο τριών ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων τριών, στην περιφέρεια Μπέλγκοροντ της Ρωσίας.

«Ο ουκρανικός στρατός έπληξε αυτοκίνητο χρησιμοποιώντας ένα drone-καμικάζι… Τρεις άμαχοι σκοτώθηκαν», ανέφερε ο περιφερειάρχης Βιτσισλάβ Γκλαντκόφ σε ανάρτησή του στο Telegram, συμπληρώνοντας ότι από την έκρηξη «τραυματίστηκαν άλλοι τρεις άνθρωποι, οι οποίοι βρίσκονται στο νοσοκομείο».

Η επίθεση σημειώθηκε στο χωριό Ποτσάεβο, στο δυτικό τμήμα της περιφέρειας Μπέλγκοροντ, κοντά στα ουκρανικά σύνορα.

Το αυτοκίνητο που χτυπήθηκε μετέφερε εργαζόμενους του κατασκευαστικού κλάδου.

