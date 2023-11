Σύμφωνα με τη Μόσχα, ένας Ρώσος δημοσιογράφος που είχε τραυματιστεί, από ουκρανικό πλήγμα, στη Ζαπορίζια, η οποία έχει εν μέρει καταληφθεί από τις ρωσικές δυνάμεις, υπέκυψε στα τραύματά του.

«Μόλις ήρθε μια τραγική είδηση. Ο Μπόρις Μακσούντοφ υπέκυψε στα τραύματά του», δήλωσε ο Ρώσος παρουσιαστής, Βλαντίμιρ Σολοβιόφ στο δίκτυό του Soloviev Live.

Η ανακοίνωση αυτή έγινε τη στιγμή που ο Σολοβιόφ ήταν «στον αέρα» με την εκπρόσωπο του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, η οποία εξέφρασε τα «συλλυπητήριά» της.

Την Τετάρτη (22/11), η Μόσχα κατηγόρησε το Κίεβο ότι ευθύνεται για επίθεση μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone), το οποίο είχε στόχο Ρώσους δημοσιογράφους, τραυματίζοντας τον Μπόρις Μακσούντοφ, ανταποκριτή του δημόσιου τηλεοπτικού δικτύου Rossia 24.

Σύμφωνα με το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, οι δημοσιογράφοι, οι οποίοι ετοίμαζαν ρεπορτάζ για «τους βομβαρδισμούς περιοχών από τον ουκρανικό στρατό», βρέθηκαν στο στόχαστρο ουκρανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους στην περιφέρεια της Ζαπορίζια.

«Ο Μπόρις Μακσούντοφ πέθανε σαν ήρωας, σαν ένας θαρραλέος πολεμιστής», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του ρωσικού ομίλου μέσων ενημέρωσης Rossia Segodnia Ντμίτρι Κισέλεφ, τον οποίο επικαλέστηκε το δημόσιο πρακτορείο ειδήσεων Ria Novosti.

Η περιφέρεια της Ζαπορίζια είναι μια από τις τέσσερις που ανακοίνωσε η Ρωσία ότι προσαρτά το 2022, μαζί με τη Χερσώνα, το Ντονέτσκ και το Λουχάνσκ, μολονότι ο στρατός της δεν τις ελέγχει τελείως.

Τον Ιούλιο, η Μόσχα είχε ανακοινώσει ότι Ρώσος δημοσιογράφος του Ria Novosti σκοτώθηκε από ουκρανικό πλήγμα.

Περίπου, 15 δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, σύμφωνα με καταμέτρηση μη κυβερνητικών οργανώσεων. Τον Μάιο ο συντονιστής βίντεο του Γαλλικό Πρακτορείου στην Ουκρανία Αρμάν Σολντέν σκοτώθηκε σε ρωσική πυραυλική επίθεση στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

Η Ρωσία αρνείται ωστόσο κάθε ευθύνη για τους θανάτους δημοσιογράφων που αποδίδονται σε πλήγματα του στρατού της.

RT wartranslated “”Russia-24” state channel reporter Boris Maksudov passed away after a Ukrainian defender strike against a group of journalists who were covering “shelling by AFU of settlements in Zaporizhzhia Oblast”.

The strike was carried out ea… pic.twitter.com/55DYy5bBml”

— GMan (Ґленн) ☘️🇬🇧🇺🇦🇺🇸🇵🇱🇮🇱🍊🌻 (@FAB87F) November 23, 2023