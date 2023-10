Μια πολυκατοικία στο Τελ Αβίβ έπληξαν νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής, 27 Οκτωβρίου, οι Ταξιαρχίες Αλ Κασάμ, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ρουκέτα χτύπησε το κτήριο τραυματίζοντας τρεις ανθρώπους. Ο ένας εξ αυτών, ένας 20χρονος, φαίνεται να είναι σοβαρά, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί σε νοσοκομείο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η επίθεση επιβεβαιώνεται από αρκετά ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ανάμεσά τους οι Times of Israel, η Al Arabiya, η Haaretz και η Jerusalem Post.

Πλάνα από το σημείο έδειξαν εκτεταμένες ζημιές σε διαμέρισμα σε όροφο πολυκατοικίας, με καπνούς να υψώνονται από το σημείο.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, η ισραηλινή πρωτεύουσα δέχεται απανωτά χτυπήματα με ρουκέτες, ενώ ήχησαν και σειρήνες τόσο στο κέντρο της πόλης, όσο και στα προάστια.

Η ίδια εφημερίδα αναφέρει ότι η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, Οι Ταξιαρχίες αλ Κασάμ, ανέλαβαν την ευθύνη για το μπαράζ ρουκετών που πέφτουν στο Τελ Αβίβ ως αντίποινα για τη «σιωνιστική σφαγή εναντίον αμάχων».

Reports of a direct rocket impact in Tel Aviv pic.twitter.com/eoL397rpTC

MDA says three wounded in the rocket impact in Tel Aviv: 1 moderate, 2 light. pic.twitter.com/yzrjd43Jx9

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 27, 2023