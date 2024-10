Η Χαμάς εκτόξευσε σήμερα Δευτέρα (7/10) ρουκέτες από τη Γάζα, πυροδοτώντας σειρήνες αεροπορικής επιδρομής στο Τελ Αβίβ, σύμφωνα με πληροφορίες του Associated Press.

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς επιτέθηκε τη Δευτέρα στο Τελ Αβίβ του Ισραήλ με πυραύλους, ανέφερε η ομάδα, με τον ισραηλινό στρατό να λέει ότι ήχησαν σειρήνες στο κεντρικό Ισραήλ.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Jerusalem Post», ο ισραηλινός στρατός είπε ότι η Χαμάς εκτόξευσε πέντε ρουκέτες στο κέντρο του Ισραήλ από το Χαν Γιουνίς στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι σειρήνες ακούστηκαν στο Τελ Αβίβ, το Kfar Chabad και το Rishon Lezion.

Από την επίθεση υπάρχουν δύο τραυματίες, και συγκεκριμένα δύο γυναίκες ηλικίας 30 ετών, οι οποίες αφού δέχθηκαν άμεση ιατρική φροντίδα, στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο ιατρικό κέντρο Shamir, καθώς υπέστησαν ελαφρά τραύματα από θραύσματα.

H μία τραυματίας βρισκόταν μέσα σε κτήριο ενώ η άλλη σε ανοιχτό χώρο κοντά.

