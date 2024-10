Η Χεζμπολάχ του Λιβάνου ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Δευτέρας ότι εκτόξευσε ρουκέτες εναντίον στρατιωτικής βάσης στην περιοχή Γκλιλότ, κοντά στο Τελ Αβίβ, αφιερώνοντας την επίθεση στη μνήμη του ηγέτη του κινήματος Χασάν Νασράλα, ο οποίος σκοτώθηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου σε ισραηλινό πλήγμα.

Several Long Range Rockets launched by Hezbollah towards Tel Aviv. #Israel #IsraelLebanonWar #Beirut #AirStrike #IsraelAttack #TelAviv pic.twitter.com/zXPoWTQPIQ

Στη συγκεκριμένη τοποθεσία βρίσκεται η μεγαλύτερη βάση των υπηρεσιών πληροφοριών των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF), καθώς και το αρχηγείο της Μοσάντ, υπογραμμίζουν οι Times of Israel. Είχε γίνει ξανά στόχος επίθεσης της Χεζμπολάχ τον Αύγουστο και τον Οκτώβριο.

The skies of Tel Aviv after a barrage of rockets was launched from Lebanon a short while ago. pic.twitter.com/sWoyyjTMBD

— 👑 SHAIKH 👑 (@azharfru1) October 7, 2024