Το πολεμικό ναυτικό της Ρουμανίας ανακοίνωσε σήμερα (14/08) τη διεξαγωγή επιχείρησης με πλοίο και ελικόπτερο για τον εντοπισμό αδέσποτων ναρκών που έχουν παρασυρθεί κοντά στις ρουμανικές ακτές στη Μαύρη Θάλασσα, προερχόμενες από τα χωρικά ύδατα της Ουκρανίας.

Η επιχείρηση ξεκίνησε λίγες ώρες μετά την έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί σε προκυμαία του Κοστινέστι, ενός δημοφιλούς τουριστικού προορισμού, από την οποία ευτυχώς δεν υπήρξαν θύματα ή τραυματίες. Παρότι η έρευνα των ρουμανικών αρχών δεν έχει ολοκληρωθεί, το πολεμικό ναυτικό θεωρεί πως η έκρηξη προκλήθηκε «πιθανότατα από νάρκη».

A Ukrainian/Russian Naval Mine struck a Pier in the Romanian Resort City of Costinești on the Black Sea earlier today causing a Small Explosion resulting in the Pier being Destroyed; a 2nd Mine has also been Detected off the Coast of the City with the Romanian Navy having Closed… pic.twitter.com/GQAOw6ICbk

