Σάλο έχει προκαλέσει η είδηση πως ο Αλέν Ντελόν λίγο πριν πεθάνει ζήτησε να θανατώσουν τον σκύλο του και να τον θάψουν μαζί του. Μάλιστα, αυτήν την τελευταία του επιθυμία καλείται να διαχειριστεί η οικογένειά του.

Μόλις γαλλικά μέσα διέρρευσαν την παραπάνω πληροφορία, πλήθος ακτιβιστών ξεσηκώθηκε αντιδρώντας στο ενδεχόμενο να θανατωθεί ο 10 ετών Λούμπο, για να ταφεί μαζί με τον ηθοποιό, που πέθανε πριν μερικές μέρες, στις 19 Αυγούστου.

Σύμφωνα με τον Guardian, η οικογένειά του δεν θα πραγματοποιήσει την επιθυμία του Ντελόν. Ο ηθοποιός ζήτησε το βελγικό μαλινουά «να κοιμηθεί και να τοποθετηθεί στον τάφο του, στο νεκροταφείο του σπιτιού του στο χωριό Douchy».

