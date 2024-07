Η σκηνή της αστερόεσσας που με τον αέρα μπερδεύεται και παίρνει μία παράξενη μορφή, την ώρα της ομιλίας του Ντόναλντ Τραμπ έχει εντυπωσιάσει εκατομμύρια Αμερικανούς.

Το βίντεο έγινε viral στο διαδίκτυο με χιλιάδες χρήστες να σχολιάζουν πως πρόκειται για «θεϊκή παρέμβαση» ή ότι είναι η εικόνα ενός Αγγέλου που προστατεύει τον Ντόναλντ Τραμπ από κάθε επιβουλή ή επίθεση, όπως η πρόσφατη δολοφονική απόπειρα σε βάρος του από τον Τόμας Μάθιου Κρουκς.

«Η σημαία μπλέχτηκε σήμερα στη συγκέντρωση του Τραμπ πριν βγει στη σκηνή ο ίδιος. Μοιάζει με άγγελος», έγραψε ο χρήστης X @TheWakeninq στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης δίπλα σε ένα στιγμιότυπο της σημαίας που κινείται στον άνεμο.

This flag was flying during President Trump’s Butler rally. You’ll see that it’s not the effort of man, but an effort of nature. The full American flag was twisted by the wind into this angelic shape with stars on one wing and stripes on the other. A truly divine creation. pic.twitter.com/32f2y69vSQ

— Rep. Mike Kelly (@MikeKellyPA) July 15, 2024

