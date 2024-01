Ακύρωση των περισσότερων υπεραστικών, αλλά και πολλών αστικών και περιφερειακών σιδηροδρομικών δρομολογίων της Γερμανίας προκαλεί από τα ξημερώματα της Τετάρτης (10/1) η απεργία των μηχανοδηγών, οι οποίοι απέρριψαν τις νέες προτάσεις των εργοδοτών.

Η κατάσταση σε πολλές περιοχές επιδεινώνεται από τις συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις των αγροτών, οι οποίοι έχουν αποκλείσει με τα οχήματά τους μεγάλους οδικούς κόμβους.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο των Γερμανικών Σιδηροδρόμων (DB), στα τρένα μεγάλων αποστάσεων ακυρώνεται το 80% των δρομολογίων, ενώ έχει τεθεί σε εφαρμογή το πρόγραμμα «έκτακτης ανάγκης», με μεγαλύτερα τρένα και συχνότερα δρομολόγια, όπου υπάρχουν διαθέσιμοι μηχανοδηγοί.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Μηχανοδηγών Γερμανίας (GDL) Κλάους Βεζέλσκι, ο οποίος μάλιστα έχασε το βράδυ της Τρίτης (9/1) το τελευταίο τρένο από την Φρανκφούρτη προς το Βερολίνο, απέκλεισε το ενδεχόμενο πρόωρης αναστολής των κινητοποιήσεων.

«Εάν δεν υπάρξει κάτι μέχρι την Παρασκευή, θα κάνουμε ένα διάλειμμα και θα συνεχίσουμε στην επόμενη εργατική μάχη», δήλωσε ο κ. Βεζέλσκι στο «Πρωινό Μαγκαζίνο» των ARD και ZDF και επέκρινε την τελευταία πρόταση των εργοδοτών ως «πρόκληση».

Το συνδικάτο διεκδικεί αυξήσεις 555 ευρώ μηνιαίως και καταβολή εφάπαξ «επιδόματος πληθωρισμού», αλλά και μείωση των ωρών εργασίας από 38 σε 35 εβδομαδιαίως με πλήρεις αποδοχές για τους εργαζόμενους σε βάρδιες, κάτι που απορρίπτει η DB.

Όπως είπε ο κ. Βεζέλσκι, κάποιοι, αντιθέτως, από τους ιδιώτες ανταγωνιστές της DB είναι διατεθειμένοι να προχωρήσουν σε συμβιβασμούς σχετικά με το ωράριο.

Επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ζήτησε ο υπουργός Μεταφορών Φόλκερ Βίσινγκ, τονίζοντας ότι «πρέπει να βρεθεί τρόπος συνεννόησης των δύο πλευρών και, προκειμένου να συμβεί αυτό, θα πρέπει να συζητούμε».

Μια «γρήγορη» συμφωνία εργοδοτών και εργαζομένων ζήτησε και η Ένωση Επιβατών Σιδηροδρόμων Pro Bahn, επισημαίνοντας ότι στηρίζει το θεμελιώδες δικαίωμα στην απεργία, υπογραμμίζοντας όμως ταυτόχρονα ότι «αυτός πρέπει να είναι ο τελευταίος γύρος απεργιών».

Η απεργία στα τρένα συμπίπτει με την εν εξελίξει από την Δευτέρα «εβδομάδα δράσης» των αγροτών, οι οποίοι διαμαρτύρονται για τη σταδιακή κατάργηση των επιδοτήσεων στο αγροτικό πετρέλαιο και έχουν αποκλείσει με τρακτέρ και αγροτικά φορτηγά κεντρικές οδικές αρτηρίες σε όλη τη χώρα.

Επιπλέον, για σήμερα έχουν ανακοινωθεί συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σε πολλές περιοχές, με την κορύφωση των κινητοποιήσεων να αναμένεται την ερχόμενη Δευτέρα με συλλαλητήριο στο Βερολίνο.

