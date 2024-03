Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η Μόσχα μετά την επίθεση ενόπλων στο Δημαρχείο Crocus στο Κρασνογκόρσκ κοντά στη Μόσχα μέσα σε συναυλιακό χώρο.

Σε ισχύ τέθηκε το σχέδιο «Ζάρια» και κλήθηκαν όλοι οι Ρώσοι στρατιωτικοί να επιστρέψουν μέσα σε μία ώρα στις μονάδες τους προκειμένου να τεθούν σε επιφυλακή.

Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αντιτρομοκρατική επιχείρηση μέσα στο κτηριακό συγκρότημα, ενώ έχουν συλληφθεί και ύποπτοι. Εκτιμάται ότι περίπου 150 άτομα παραμένουν εγκλωβισμένοι μέσα στον συναυλιακό χώρο.

BREAKING🚨one of the shooters and been arrested in Moscow concert. pic.twitter.com/z15UVtSNuU — Syrian Girl 🇸🇾 (@Partisangirl) March 22, 2024

Εκτιμάται ότι με βάση τον αριθμό των εισιτηρίων που είχαν πουληθεί την ώρα της επίθεσης στον συναυλιακό χώρο βρίσκονταν έως 6.200 άνθρωποι. Σημειώνεται πως το Crocus City Hall είναι χωρητικότητας 9.500 ανθρώπων.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση των αρχών στα ρωσικά ΜΜΕ, ο αριθμός των νεκρών έχει ανέβει στους 40, ενώ οι τραυματίες είναι περισσότεροι από 100.

Νέα βίντεο από το αμφιθέατρο του συναυλιακού χώρου

Σοκάρουν οι εικόνες και τα βίντεο που έχουν δει το φως της δημοσιότητας από την ένοπλη επίθεση

Οι τρομοκράτες αφού πυροβόλησαν κόσμο στο φουαγιέ, εισέβαλαν και στην αίθουσα προκαλώντας τον απόλυτο τρόμο.

Δείτε το βίντεο:

Terrorist walking the streets of Moscow pic.twitter.com/sTEuIr8ADG — Syrian Girl 🇸🇾 (@Partisangirl) March 22, 2024

Do you think World war 3 is near?? .this is so horrific #Moscow pic.twitter.com/aRxkhFu4vb — DHARMENDRA SARAN (@MathsSaran) March 22, 2024