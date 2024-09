Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας κήρυξε σήμερα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το Λος Άντζελες και τις γύρω κομητείες λόγω των πυρκαγιών που απειλούν τη μεγαλούπολη και έχουν ήδη καταστρέψει δεκάδες κατοικίες.

Ο Γκάβιν Νιούσομ «κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στις κομητείες του Λος Άντζελες και του Σαν Μπερναρντίνο για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς «Bridge Fire» και στις κομητείες Όραντζ και Ρίβερσαϊντ για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς «Airport Fire», σύμφωνα με ανακοίνωση που δόθηκε χθες, Τετάρτη, στη δημοσιότητα.

Timelapse Video shows the 23,000 acre Airport Fire Raging in Southern California

Η «Bridge Fire», η μία από τις τρεις πυρκαγιές που καίνε ανεξέλεγκτα κοντά στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη των Ηνωμένων Πολιτειών, έχει ήδη καταστρέψει δεκάδες σπίτια και έχει κάψει μέσα σε 24 ώρες σχεδόν 200.000 στρέμματα στα υψώματα του Λος Άντζελες.

Bridge Fire behind Downtown Los Angeles

Βόρεια της μεγαλούπολης της Καλιφόρνιας, οι κάτοικοι των οικισμών του Ράιτγουντ και του Μάουντ Μπόλντι πήραν εντολή να εκκενώσουν την περιοχή. Τουλάχιστον 33 κατοικίες, καθώς και πολλές αποθήκες έχουν καταστραφεί από τη φωτιά, η οποία πέρασε επίσης από ένα χιονοδρομικό κέντρο, σύμφωνα με τις αρχές.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου στο Ράιτγουντ είδε εκεί καμένα κτίρια και οχήματα.

Η πυρκαγιά αυτή, που εκδηλώθηκε την Κυριακή, είχε ήδη κάψει την Τρίτη 16.000 στρέμματα και μια ημέρα μετά, χθες, Τετάρτη, 200.000 στρέμματα.

More visuals of forest fire in San Bernardino and Los Angeles counties has spread to the city of Wrightwood USA, #California. September 11, 2024. The fire has already covered 13,750 hectares.

Βορειοανατολικά της μεγαλούπολης, μια άλλη πυρκαγιά, η «Line Fire», έχει κάψει 140.000 στρέμματα. Οι κάτοικοι ορεινών χωριών κλήθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους ενώ δρόμοι παραμένουν αποκλεισμένοι.

Ένας τριαντάχρονος, για τον οποίο υπάρχουν υποψίες ότι ευθύνεται γι’ αυτή την πυρκαγιά, συνελήφθη την Τρίτη, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα.

«Η Καλιφόρνια αναπτύσσει όλους τους διαθέσιμους πόρους για να δώσει τη μάχη εναντίον αυτών των καταστροφικών πυρκαγιών», δήλωσε ο κυβερνήτης Γκάβιν Νιούσομ, ο οποίος επισκέφθηκε χθες, Τετάρτη, ένα διοικητήριο των πυροσβεστικών δυνάμεων που αντιμετωπίζουν τη «Line Fire».

Περισσότεροι από 5.700 άνθρωποι έχουν κινητοποιηθεί για να αντιμετωπίσουν αυτές τις τρεις πυρκαγιές, ανακοινώθηκε από το γραφείο του.

Wildfires rage near Los Angeles prompting mass evacuations as temperatures soar. The blaze, fueled by dry conditions and record-breaking heat, has already scorched nearly 28 square kilometers. Over 500 firefighters are battling the flames

Νοτιοανατολικά του Λος Άντζελες, μια τρίτη πυρκαγιά, η «Airport Fire», συνέχιζε χθες να μαίνεται. Η πυρκαγιά αυτή έχει κάψει 89.000 στρέμματα. Σύμφωνα με τοπικούς πυροσβέστες, επτά άνθρωποι έχουν τραυματισθεί από την πυρκαγιά αυτή που ξέσπασε τη Δευτέρα.

Three fires burning in Southern California outside of Los Angeles.

Οι τρεις πυρκαγιές έχουν επιδεινώσει το κύμα καύσωνα που πλήττει την περιοχή και ο υδράργυρος ξεπερνά κατά τόπους τις τελευταίες ημέρες τους 43 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο οι θερμοκρασίες αυτές άρχισαν χθες να πέφτουν.

