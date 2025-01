Αύριο Πέμπτη (30/01) θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του Αρχιεπισκόπου Αναστάσιου στα Τίρανα, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 96 ετών, το πρωί του περασμένου Σαββάτου, μετά από πολυήμερη νοσηλεία σε νοσοκομείο της Αθήνας.

Σήμερα το σκήνωμα του Αρχιεπισκόπου τίθεται σε λαϊκό προσκύνημα στον Καθεδρικό Ναό της Αναστάσεως στα Τίρανα, όπου χθες έγινε η υποδοχή του με κάθε επισημότητα.

Katedralja “Ngjallja e Krishtit”, Tiranë-Albania; 28 janar 2025

Homazhet në nderim të Kryepiskopit Anastas

The “Resurrection of Christ” Cathedral, Tirana-Albania; January 28, 2025

Tribute in honor of Archbishop Anastasios. pic.twitter.com/Nlppn3BdMZ

