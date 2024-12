Στις πρώτες τους δηλώσεις μετά την επίθεση – αστραπή στην Δαμασκό, οι αντάρτες της Συρίας ανακοίνωσαν πως έβαλαν τέλος στην εξουσία του Άσαντ, και έκαναν γνωστή την πρόθεσή του το επόμενο διάστημα να μεταβιβάσουν την εξουσία σε μία μεταβατική κυβέρνηση με πλήρεις εκτελεστικές εξουσίες.

Syrian opposition fighters have spoken on state TV to say that ‘the regime of tyrant Bashar al-Assad has been toppled’.

Rebels entered Damascus and freed prisoners ‘unjustly held’ by the regime, as Assad fled the country. pic.twitter.com/czKoGhFViv

