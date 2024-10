Εκατοντάδες οπαδοί της Πενιαρόλ της Ουρουγουάης δημιούργησαν ταραχές στην προκυμαία του Ρίο ντε Τζανέιρο την Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου, πυρπολώντας ένα λεωφορείο και βανδαλίζοντας περίπτερα στην παραλία, ανακοίνωσε η αστυνομία της Βραζιλίας.

Οι ταραχές διήρκησαν περισσότερο από μία ώρα έως ότου η αστυνομία αποκατέστησε την τάξη συλλαμβάνοντας τουλάχιστον 200 Ουρουγουανούς, όπως δήλωσε ο κυβερνήτης του Ρίο, Κλαούντιο Κάστρο.

A coach transporting Penarol fans to their Libertadores semi-final clash was set on fire this afternoon. Crazy scenes.pic.twitter.com/amah691e3t

— The Copa Club (@TheCopaClub) October 23, 2024