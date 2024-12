Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην Γαλλία μετά την κατάρρευση της κυβέρνησης Μπαρνιέ λόγω της υπερψήφισης της πρότασης δυσπιστίας. Κατόπιν τούτου, σήμερα το πρωί (05/12), ο Μισέλ Μπαρνιέ θα καταθέσει την παραίτησή του, ενώ το βράδυ ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα απευθύνει τηλεοπτικό διάγγελμα, όπως ανακοίνωσε το Ελιζέ. Ο Γάλλος πρόεδρος πρόκειται να ανακοινώσει, είτε υπηρεσιακή κυβέρνηση, είτε τον διάδοχο του Μπαρνιέ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Guardian, η πρόταση δυσπιστίας που κατέθεσε η συμμαχία αριστερών κομμάτων υποστηρίχθηκε από 331 βουλευτές της Εθνοσυνέλευσης. Όπως ανέφερε και η πρόεδρος της Βουλής, μετά την υπερψήφιση της πρότασης, ο Μπαρνιέ θα πρέπει να παραιτηθεί από πρωθυπουργός.

Σημειώνεται ότι η ψηφοφορία της Τετάρτης ήταν η πρώτη επιτυχής ψήφος δυσπιστίας στη χώρα μετά την ήττα της κυβέρνησης του Ζορζ Πομπιντού το 1962, όταν πρόεδρος ήταν ο Σαρλ ντε Γκωλ. Η διάρκεια ζωής της κυβέρνησης του Μπαρνιέ έγινε η συντομότερη από κάθε άλλη κυβέρνηση της Πέμπτης Δημοκρατίας της Γαλλίας.

BREAKING: French Prime Minister Michel Barnier has effectively been ousted in a historic no-confidence vote. @DominicWaghorn explains what could happen next 👇https://t.co/LPERc5MdlQ

📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/dmrhfsel5l

— Sky News (@SkyNews) December 4, 2024