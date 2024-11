Οκτώ άνθρωποι βρήκαν τραγικό θάνατο σήμερα, Παρασκευή 1η Νοεμβρίου, μετά από κατάρρευση οροφής στον σιδηροδρομικό σταθμό της σερβικής πόλης Νόβι Σαντ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργού Εσωτερικών, Ίβιτσα Ντάτσιτς.

🚨🇷🇸SEVERAL INJURED IN ROOF COLLAPSE AT SERBIAN TRAIN STATION

A section of the outdoor roof at Novi Sad train station in northern Serbia collapsed today, injuring multiple people.

Emergency responders, ambulances, and excavators were seen clearing debris, with local officials… pic.twitter.com/YhGAXzt7br

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 1, 2024

