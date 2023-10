Σφοδρή κακοκαιρία έπληξε σήμερα μεγάλο τμήμα της βόρειας Ιταλίας, προκαλώντας την υπερχείλιση της λίμνης του Κόμο. Στο Μιλάνο, ισχυρή νεροποντή προκάλεσε την διακοπή της λειτουργίας της γραμμής «τρία» του μετρό και των δρομολογίων αστικών λεωφορείων, ενώ υπερχείλισε ο παραπόταμος Σέβεζο.

October 31, 2023