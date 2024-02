Η σειρά αεροπορικών βομβαρδισμών που εξαπολύθηκαν τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα στη Ράφα, πόλη της Λωρίδας της Γάζας πάνω στα κλειστά σύνορα με την Αίγυπτο, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 8 ανθρώπους, σύμφωνα με αξιωματούχους του υπουργείου Υγείας της Χαμάς, η οποία ασκεί την εξουσία στον παλαιστινιακό θύλακα από το 2007.

Οκτώ πτώματα διακομίστηκαν στο ευρωπαϊκό νοσοκομείο της Χαν Γιούνις, ανέφεραν οι πηγές αυτές, κάνοντας επίσης λόγο για δεκάδες άλλους τραυματίες.

Σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στις παλαιστινιακές δυνάμεις ασφαλείας και αυτόπτες μάρτυρες, βομβαρδίστηκαν μεταξύ άλλων έξι σπίτια και δύο ισλαμικά τεμένη.

#BREAKING | Violent and terrifying bombing at Rafah continuing for more than a quarter of an hour. pic.twitter.com/jbp7Ld3pn2

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι «διεξήγαγε σειρά επιδρομών εναντίον τρομοκρατικών θέσεων στη νότια Λωρίδα της Γάζας», προσθέτοντας ότι τα πλήγματά του «ολοκληρώθηκαν», χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διέταξε προ ημερών τον στρατό του να προετοιμαστεί να εξαπολύσει επίθεση στη Ράφα.

#BREAKING Rafah is being bombed heavily, where 1.5M civilians are seeking shelter.

Israel has gone crazy to invade Rafah despite international warning. pic.twitter.com/kmokk6a2e7

— Gaza Notifications (@gazanotice) February 12, 2024