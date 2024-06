Το βράδυ της Τρίτης κυκλοφόρησε η είδηση που ήθελε τον σπουδαίο θεωρητικό και φιλόσοφο, Νόαμ Τσόμσκι να έχει φύγει από τη ζωή στην ηλικία των 95 ετών, ενώ νοσηλευόταν σε νοσοκομείο της Βραζιλίας μετά από εγκεφαλικό.

Πάντως λίγη ώρα αργότερα ένας Βραζιλιάνος δημοσιογράφος και ένας Αμερικανός, ο οποίος εργάζεται στο ABC με αναρτήσεις τους στα social media διέψευσαν κατηγορηματικά ότι ο σπουδαίος θεωρητικός και φιλόσοφος έχει αφήσει την τελευταία του πνοή.

Συγκεκριμένα αμφότεροι επισήμαναν ότι ήρθαν σε επικοινωνία με την σύζυγο του Νόαμ Τσόμσκι, Βαλέρια, η οποία τους διαβεβαίωσε ότι δεν έχει φύγει από τη ζωή.

Reports Noam Chomsky has died are “FAKE,” his wife Valeria tells me.

Νωρίτερα την είδηση του «θανάτου» του, γνωστοποίησε με ανάρτησή του ο συγγραφέας, Μάρτιν Γιανέλο, γράφοντας:

«Ο Νόαμ Τσόμσκι πέθανε. Νωρίς σήμερα το πρωί, τον σκεφτόμουν όταν ρωτούσα σε μια ανάρτηση τους αναγνώστες μου αν γνωρίζουν κάποιον ζωντανό φιλόσοφο που να αξίζει αυτόν τον τίτλο. Το μόνο που μπορούσα να σκεφτώ ήταν αυτός. Τώρα δεν μπορώ να σκεφτώ κανέναν πια. Ένας σπουδαίος άνθρωπος, τη μνήμη και το έργο του οποίου πρέπει να κρατήσουμε ζωντανή!

Noam Chomsky has died. Early this morning, I was thinking of him when I put together a post asking if readers know of any live philosophers worth that title. I could only think of him. Now I cannot think of anyone anymore. A great man whose memory and work we must keep alive! pic.twitter.com/Q7IxRWVjtT

Μάλιστα και η Ευρωπαϊκή Αριστερά, με ποστ της στο X (πρώην twitter) αποχαιρέτισε τον εμβληματικό διανοούμενο, γράφοντας: «Σεβασμός. Για όλα όσα έκανες και περιέγραψες».

Respect. For everything you did and described. pic.twitter.com/UkVt3M9C6S

— The Left in the European Parliament (@Left_EU) June 18, 2024