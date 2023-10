Κατηγορίες για σεξουαλική εκμετάλλευση ανδρών αντιμετωπίζουν ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Abercrombie & Fitch και ο σύντροφός του.

Σύμφωνα με το BBC, αμφότεροι βρίσκονται υπό έρευνα για κατηγορίες περί εκμετάλλευσης ανδρών που στρατολογήθηκαν για σεξουαλικές εκδηλώσεις που φιλοξενούσαν σε όλο τον κόσμο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Έρευνα του βρετανικού δικτύου, διαπίστωσε ότι ένα εξαιρετικά οργανωμένο δίκτυο χρησιμοποίησε έναν μεσάζοντα για να βρει νεαρούς άνδρες για τις εκδηλώσεις των Μάικ Τζέφρις και Μάθιου Σμιθ. Ο Τζέφρις και ο Σμιθ δεν απάντησαν στα αιτήματα για σχολιασμό από το BBC.

Ex-Abercrombie & Fitch CEO Mike Jeffries accused of exploiting young men for sex in elaborate scheme https://t.co/ofGJ59Lp6e pic.twitter.com/zCdwJ1jqXU

— New York Post (@nypost) October 3, 2023

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ