Φωτογραφίες που σοκάρουν κάνουν το γύρο του διαδικτύου και απεικονίζουν την πρώην πρώτη κυρία της Αργεντινής, ως θύμα ενδοοικογενειακής βίας, κακοποιημένη και γεμάτη μώλωπες, μετά την επίθεση που φέρεται να δέχτηκε από τον πρώην πρόεδρο της χώρας.

Η πρώην σύντροφος του Αλμπέρτο Φερνάντες κατέθεσε μήνυση και τον κατηγόρησε ότι την κακοποίησε σωματικά και συναισθηματικά, σύμφωνα με την δικαστική αρχή.

Οι ισχυρισμοί της συγκλονίζουν τη χώρα και αμαυρώνουν τη φήμη του πρώην ισχυρού πολιτικού άνδρα της χώρας, την κυβέρνηση του οποίου πολλοί Αργεντινοί κατηγορούν για την οικονομική κρίση.

Ο Φερνάντες ο οποίος ήταν πρόεδρος από το 2019 έως το 2023, αρνήθηκε τους ισχυρισμούς της και υποσχέθηκε ότι θα αποδείξει στα δικαστήρια «τι πραγματικά συνέβη».

Η μήνυση κατά του Fernández κατατέθηκε την Τρίτη 06/08 ενώπιον του δικαστή Julián Ercolini για φερόμενες πράξεις σωματικής και ψυχολογικής βίας, οι οποίες συνεχίζονται -όπως αναφέρει- μέχρι σήμερα. Μετά την κατηγορία, ο δικαστής διέταξε περιοριστικά μέτρα κατά του πρώην προέδρου, τα οποία περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, απαγόρευση εξόδου από την Αργεντινή και απαγόρευση να πλησιάσει σε απόσταση 500 μέτρων το σπίτι της πρώην συντρόφου του. Ζήτησε επίσης ενισχυμένη κράτηση για τον καταγγέλλοντα.

Φωτογραφίες και συνομιλίες που αποκάλυψε η διαδικτυακή εφημερίδα Infobae δείχνουν τη Φαμπιόλα Γιάνες, πρώην σύντροφό του επί τουλάχιστον οκτώ χρόνια και μητέρα του δεύτερου παιδιού του, με μαυρισμένο μάτι και μελανιασμένο χέρι.

Shocking photos of Argentina’s former first lady covered in bruises ‘after being assaulted by ex-president’ are revealed https://t.co/To6CRFzbsI pic.twitter.com/MOC98FU9nb

— Daily Mail Online (@MailOnline) August 9, 2024