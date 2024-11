Σοκ έχει προκαλέσει στη Βρετανία η υπόθεση μιας μητέρας, που κρατούσε την κορούλα της κλεισμένη σε ένα συρτάρι, για τα τρία πρώτα χρόνια της ζωής της. Όταν βρέθηκε το νήπιο, ήταν σαν βρέφος 7 μηνών. Η μητέρα, καταδικάστηκε σε φυλάκιση επτά ετών και έξι μηνών για «ακραία παραμέληση».

Το κοριτσάκι, για το οποίο οι εισαγγελείς είπαν ότι «δεν γνώριζε ποτέ το φως της ημέρας ή τον καθαρό αέρα», ανακαλύφθηκε όταν ένας επισκέπτης στο σπίτι τους, στο Cheshire, το άκουσε να κλαίει.

Η μητέρα του κοριτσιού, η οποία παραδέχθηκε τέσσερις κατηγορίες για σκληρότητα παιδιών σε προηγούμενη ακρόαση, καταδικάστηκε στο Δικαστήριο του Chester Crown.

Ο δικαστής Στίβεν Έβερετ είπε ότι η γυναίκα είχε «στερήσει αυτό το κοριτσάκι από οποιαδήποτε αγάπη, οποιαδήποτε σωστή στοργή, κάθε κατάλληλη προσοχή, οποιαδήποτε αλληλεπίδραση με άλλους, σωστή διατροφή, πολύ αναγκαία ιατρική φροντίδα»

«Ένα έξυπνο κοριτσάκι, που τώρα ίσως σιγά σιγά έρχεται στη ζωή, από έναν σχεδόν ζωντανό θάνατο σε εκείνο το δωμάτιο», πρόσθεσε.

Στο δικαστήριο είπαν ότι η μητέρα απέκρυψε την παρουσία του μωρού από τα αδέρφια της, κρύβοντάς το στο συρτάρι του κρεβατιού της και το κράτησε μυστικό ακόμα και από τον σύντροφό της, ο οποίος έμενε συχνά στο σπίτι.

