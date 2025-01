Ένα τρομακτικό ατύχημα συνέβη στην Κίνα με μια 12χρονη να τραυματίζεται σοβαρά, όταν το κορίτσι έριξε κροτίδα σε υπόνομο με αποτέλεσμα να προκληθεί έκρηξη από τις αναθυμιάσεις.

Όπως φαίνεται στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας στην πόλη Λονγκσούι, η έκρηξη που έγινε στην αρχή της εβδομάδας ήταν τόσο ισχυρή, που το τσιμεντένιο καπάκι του υπονόμου διαλύθηκε εντελώς. Το δε κορίτσι εκτοξεύτηκε σε ύψος 10 μέτρων και μετά έπεσε στο έδαφος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

A girl took off after a firecracker

In China, a girl flew several meters into the air after throwing a firecracker into a sewer where the accumulated methane detonated

The child was hospitalized with serious burns and fractures. pic.twitter.com/jolopaAHeZ

— NEXTA (@nexta_tv) January 29, 2025