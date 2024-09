Σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 27χρονο άνδρα, έγινε σε αυτοκινητόδρομο στη Μόσχα, όταν οδηγός φορτηγού άλλαξε λωρίδα κυκλοφορίας παράτυπα, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο που ακολουθούσε να καρφωθεί στο πίσω μέρος του μεγάλου οχήματος.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που αναρτήθηκε στο Χ, ο οδηγός του φορτηγού επιχείρησε παράνομη προσπέραση, με αποτέλεσμα το ΙΧ μάρκας Audi να καρφωθεί στο όχημά του.

On the Moscow M-12 highway, a truck driver abruptly changed lanes into the left lane, violating traffic rules — this cost the life of a young man in an Audi, who died after colliding with the truck.

Near Orekhovo-Zuevo on the M-12, the truck driver crossed a solid line and,… pic.twitter.com/pm1qoHhr1u

— Russian Market (@runews) September 26, 2024

