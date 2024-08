Τουλάχιστον 32 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με την αστυνομία, σε χθεσινοβραδινή επίθεση αυτοκτονίας της εξτρεμιστικής οργάνωσης Σεμπάμπ ενώ ακολούθησαν πυρά από ενόπλους, σε δημοφιλή παραλία της σομαλικής πρωτεύουσας Μογκαντίσου.

«Πάνω από 32 άμαχοι σκοτώθηκαν σε αυτή την επίθεση, και 63 άλλοι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων κάποιοι σοβαρά», δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Αμπντιφατάχ Άνταν Χασάν σε δημοσιογράφους. Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, ο προηγούμενος απολογισμός της αστυνομίας ήταν επτά νεκροί. Νωρίτερα εκπρόσωπος της αστυνομίας είχε δηλώσει στο γερμανικό πρακτορείο ότι σκοτώθηκαν τουλάχιστον 14 άνθρωποι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

#BREAKING : 18 people killed after Al-Shabab suicide bomber targets hotel at Lido Beach in Mogadishu, Somalia. Catastrophic scenes visible on the beach. Casualties likely to increase. #Mogadishu #somalian #BeachViewHotel #Explosion #BreakingNews pic.twitter.com/RV6aAyTOzf

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

What did they do to deserve such an ending; This is one of the most horrific scenes I have ever witnessed!! May Allah have mercy on their innocent souls!#Somalia #Mogadishu #Mogadiscio pic.twitter.com/OLlyxIwqXT

— Abdirizak Terra (@TerraAbdirizak) August 3, 2024