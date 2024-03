Τζιχαντιστές της οργάνωσης Σεμπάμπ επιτέθηκαν χθες Πέμπτη σε πολυτελές ξενοδοχείο, όχι μακριά από το προεδρικό παλάτι, στη σομαλική πρωτεύουσα, τη Μογκαντίσου, ανέφεραν πηγές στα σώματα ασφαλείας και αυτόπτες μάρτυρες.

Η επίθεση, την ευθύνη για την οποία ανέλαβε η οργάνωση, άρχισε περί τις 21:45 (σ.σ. τοπική ώρα· 20:45 ώρα Ελλάδας), όταν ένοπλοι έκαναν έφοδο στο ξενοδοχείο εν μέσω καταιγιστικών πυρών.

«Πολλοί ένοπλοι εισέβαλαν διά της βίας στο κτήριο αφού κατέστρεψαν το περιτείχισμα με εκρηκτικά», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματικός των δυνάμεων ασφαλείας, ο Άχμεντ Νταχίρ.

🚨 Breaking News 🚨 #AlShabaab strikes the SYL hotel in #Mogadishu Somalia , With a devastating car bomb, suicide bomber, and attempts to breach the premises. pic.twitter.com/HdzT8l1DNW

— Mariam Robly | مريم روبلى (@MariamRobly) March 14, 2024

