Σφοδρές πλημμύρες στη Σομαλία έχουν προκαλέσει το θάνατο 50 ανθρώπων και ανάγκασαν σχεδόν 700.000 άλλους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, ανακοίνωσε ο κυβερνητικός αξιωματούχος.

Το Κέρας της Αφρικής πλήττεται από καταρρακτώδεις βροχές και πλημμύρες που συνδέονται με το κλιματικό φαινόμενο «El Nino», οι οποίες έχουν κοστίσει τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους και έχει προκληθεί μαζικός εκτοπισμός κατοίκων.

Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα σοβαρή κυρίως στη Σομαλία, όπου έχουν καταστραφεί γέφυρες και έχουν πλημμυρίσει κατοικημένες περιοχές.

«Πενήντα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την καταστροφή (…) ενώ 687.235 έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους», δήλωσε ο Μοχαμούντ Μοαλίμ Αμπντουλαχί διευθυντής της Σομαλικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Καταστροφών.

«Οι βροχές που αναμένονται μεταξύ της 21ης και της 24ης Νοεμβρίου κινδυνεύουν να προκαλέσουν νέες πλημμύρες και ενδέχεται να οδηγήσουν σε νεκρούς και καταστροφές», πρόσθεσε.

Το Σάββατο (18/11) το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (Ocha) είχε ανακοινώσει ότι ο αριθμός των εκτοπισμένων λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων και των πλημμύρων στη Σομαλία «έχει σχεδόν διπλασιαστεί μέσα σε μία εβδομάδα», ενώ συνολικά 1,7 εκατ. άνθρωποι έχουν πληγεί από την καταστροφή.

«Εξάλλου οι δρόμοι, οι γέφυρες, οι πίστες προσγείωσης υπέστησαν ζημιές σε πολλές περιοχές, γεγονός που επηρεάζει την κυκλοφορία ατόμων και προϊόντων και προκαλεί αύξηση των τιμών στα βασικά προϊόντα», επεσήμανε το Ocha.

Η βρετανική οργάνωση αρωγής Save the Children επεσήμανε την Πέμπτη (16/11) ότι περισσότεροι από 100 άνθρωποι, ανάμεσά τους 16 παιδιά, έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότεροι από 700.000 έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους στην Κένυα, τη Σομαλία και την Αιθιοπία λόγω των ξαφνικών πλημμύρων.

Το Κέρας της Αφρικής είναι μία από τις πλέον ευάλωτες περιοχές στην κλιματική αλλαγή και τα ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα εκεί είναι ολοένα και συχνότερα και εντονότερα.

Η περιοχή μόλις πέρασε τη χειρότερη ξηρασία που έχει αντιμετωπίσει εδώ και τέσσερις δεκαετίες, η οποία προκάλεσε σοβαρές καταστροφές σε καλλιέργειες και στην κτηνοτροφία και έφερε εκατομμύρια ανθρώπους στα πρόθυρα της πείνας.

Ανθρωπιστικές οργανώσεις έχουν προειδοποιήσει ότι η κατάσταση δεν μπορεί παρά να επιδεινωθεί και έχουν ζητήσει την άμεση παγκόσμια επέμβαση, διότι το φαινόμενο El Nino αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον ως τον Απρίλιο του 2024.

Disturbing scenes from Bardera. This is filmed outside the entrance at Gedo General Hospital in there. The hospital is one of very few health facilities in the district, & it’s been in chaos for weeks. El Niño flooding wreaks havoc in Somalia. AWD outbreak is likely to break out. pic.twitter.com/oqJ3yZBuDT

— Abdullahi A. Hassan (@JustAwBulle) November 21, 2023