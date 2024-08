Τρομοκρατική επίθεση σημειώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής σε παραλία του Μογκαντίσου, όπου σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη και ακολούθησαν πυροβολισμοί, ενώ υπάρχουν αναφορές για πολλούς νεκρούς και τραυματίες, σύμφωνα με τη σομαλική τηλεόραση.

Σε εικόνες που δημοσιεύονται στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) διακρίνονται πολλά πτώματα διασκορπισμένα στην παραλία και τραυματίες που προσπαθούν να απομακρυνθούν.

🇸🇴 #Somalia 📍#Mogadishu ⚫ At least four suicide bombers were reportedly involved in Friday evening's deadly bombing in the Mogadishu's Liido beach. pic.twitter.com/hofzpE9gVF — Journalite (@journaIite) August 2, 2024

Η σομαλική τηλεόραση μεταδίδει ότι οι δυνάμεις ασφαλείας εξουδετέρωσαν τους δράστες της επίθεσης και ότι ασθενοφόρα έσπευσαν στην περιοχή.

UPDATE & NEW Fotage. A suicide bomber detonates himself at Beach View restaurant on Liido Beach in Mogadishu, Somalia .Gunmen managed to enter the building after the blast. pic.twitter.com/YxlYaDXygG — Barlaman Talk (@BarlamanTalk) August 2, 2024

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης για την επίθεση, ενώ οι υποψίες των Αρχών στρέφονται στην τζιχαντιστική οργάνωση Αλ Σεμπάμπ.