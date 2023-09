Μεγάλο τμήμα αυτοκινητοδρόμου στη νοτιοδυτική Σουηδία κατέρρευσε στη διάρκεια της νύχτας, προκαλώντας τον ελαφρύ τραυματισμό τριών ανθρώπων που διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

Ο αυτοκινητόδρομος αυτός συνδέει τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Σουηδίας Γκέτεμποργκ με την πρωτεύουσα της Νορβηγίας Όσλο και το τμήμα του που κατέρρευσε έπειτα από κατολίσθηση βρίσκεται κοντά στην μικρή πόλη Στένουνγκσουντ, περίπου 50 χιλιόμετρα βόρεια του Γκέτεμποργκ, στη δυτική ακτή της Σουηδίας.

NEW: Landslide injures 3 people, cuts off buildings and roads in western Sweden

Several vehicles also went into a hole that appeared on the road after a landslide in Stenungsund last night.

Explosions were heard at a nearby construction site before the collapse and police are… pic.twitter.com/h8cI9hDOOQ

— Peacemaker (@peacemaket71) September 23, 2023