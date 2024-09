Η SpaceX ξεκίνησε την αποστολή διάσωσης για την επιστροφή των δύο αστροναυτών που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS).

Η κάψουλα Dragon, η οποία έχει δύο κενές θέσεις για τον Μπουτς Γουίλμορ και την Σούνι Γουίλιαμς, εκτοξεύτηκε από το Ακρωτήριο Κανάβεραλ της Φλόριντα το Σάββατο (28/9).

Η πιλότος Σουνίτα «Σούνι» Ουίλλιαμς και ο κυβερνήτης Μπάρι «Μπουτς» Γουίλμορ επέβαιναν σε δοκιμαστική πτήση προς τον ISS με το νεότερο διαστημόπλοιο της Boeing στις 5 Ιουνίου. Αρχικά η αποστολή τους θα είχε διάρκεια οκτώ ημέρες αλλά λόγω μηχανικής βλάβης παγιδεύτηκαν στο σταθμό.

Ο αστροναύτης της Nasa, Νικ Χέιγκ και ο Ρώσος κοσμοναύτης Αλεξάντερ Γκορμπούνοφ πετούν με νέες προμήθειες για τους δύο αστροναύτες και αναμένεται να τους φέρουν πίσω τον Φεβρουάριο.

The crew has arrived at Space Launch Complex 40 ahead of boarding Dragon pic.twitter.com/eRM7JDiDAk

— SpaceX (@SpaceX) September 28, 2024