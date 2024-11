Η SpaceX απέτυχε να επαναλάβει την επιτυχία της προηγούμενης δοκιμαστικής πτήσης του Starship, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Τέξας. Στην προηγούμενη δοκιμή, ο προωθητικός πύραυλος είχε καταφέρει να επιστρέψει με ακρίβεια στην εξέδρα εκτόξευσης μέσω ειδικών μηχανικών βραχιόνων.

Την Τρίτη (19/11), ο Τραμπ, συνοδευόμενος από τον ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της SpaceX, Έλον Μασκ, παρακολούθησε την εκτόξευση του Starship από την περιοχή Μπόκα Τσίκα. Ωστόσο, ο πυραυλικός προωθητής Super Heavy απέτυχε να επιστρέψει στην πλατφόρμα. Αντί για μια ακριβή προσγείωση μέσω των ρομποτικών βραχιόνων “chopstick”, όπως είχε επιτευχθεί έναν μήνα νωρίτερα, ο προωθητής κατέληξε στον Κόλπο του Μεξικού.

Το Starship, παρά την αστοχία του Super Heavy, συνέχισε την πτήση του και αναμένεται να προσγειωθεί το απόγευμα της ίδιας ημέρας (τοπική ώρα), όπως έχει προγραμματιστεί. Εκπρόσωποι της SpaceX απέδωσαν την αποτυχία σε μη εκπληρωμένα τεχνικά κριτήρια.

Νωρίτερα, ο Έλον Μασκ υποδέχθηκε τον Ντόναλντ Τραμπ με θερμές εκδηλώσεις, καθώς ο τελευταίος φορούσε το χαρακτηριστικό κόκκινο καπέλο MAGA. Είπε μάλιστα ότι ήταν «τιμή» του που είχε μαζί του τον Τραμπ για την εκτόξευση.

Παρακολούθησαν μάλιστα μαζί την εκτόξευση από τον πύργο ελέγχου στη Starbase της SpaceX. Η δοκιμή, που πραγματοποιήθηκε στις 4:00 μ.μ. τοπική ώρα, ήταν η έκτη προσπάθεια πτήσης για το Starship, έναν πύραυλο ύψους 121 μέτρων, ο οποίος φιλοδοξεί να επαναπροσδιορίσει την εξερεύνηση του διαστήματος.

I’m heading to the Great State of Texas to watch the launch of the largest object ever to be elevated, not only to Space, but simply by lifting off the ground. Good luck to @ElonMusk and the Great Patriots involved in this incredible project! https://t.co/UVpVSkpEyu

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 19, 2024