Η Μαρία Μπράνιας Μορέρα, γηραιότερος άνθρωπος στον κόσμο, έφυγε από τη ζωή πλήρης ημερών στα 117 της χρόνια στην Ισπανία.

Η Μαρία Μορέρα γεννήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες και επέζησε από επιδημία πανώλης, κορωνοΐου και δύο παγκόσμιους πολέμους.

«Η Μαρία Μπράνιας μας άφησε. Πέθανε όπως επιθυμούσε: στον ύπνο της, ειρηνικά και χωρίς πόνο», έγραψε η οικογένειά της στον λογαριασμό της στο X. «Θα τη θυμόμαστε πάντα για τις συμβουλές και την καλοσύνη της» ανέφεραν, σύμφωνα με την Daily Mail.

