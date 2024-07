Με ένα νέο εμβληματικό εξώφυλλο το περιοδικό Time σχολιάζει την αποχώρηση του Τζο Μπάιντεν από τον αγώνα για την προεδρία και την υποψηφιότητα της Καμάλα Χάρις.

Το περιοδικό στις 28/06 μετά το ντιμπέιτ μεταξύ Μπάιντεν και Τραμπ είχε δημοσιεύσει εικόνα με τον Μπάιντεν να αποχωρεί. Χθες 21/07 επανήλθε συμπληρώνοντας την εικόνα με την Καμάλα Χάρις να έρχεται στο προσκήνιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Read our new cover story on Joe Biden’s decision to withdraw from the 2024 presidential race: https://t.co/RoiflsQi2H

The cover at left was published on July 21; the one at right was published digitally June 28, the day after the first presidential debate. pic.twitter.com/hNFOhl1ZqR

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— TIME (@TIME) July 21, 2024