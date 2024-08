Ονομάζεται Τραμπ αλλά δηλώνει ψηφοφόρος της … Κάμαλα Χάρις. Ο λόγος για τον Φρεντ Τραμπ, τρίτο ανιψιό του Ντόναλντ Τραμπ που δήλωσε σε συνέντευξή του πως υποστηρίζει και πρόκειται να ψηφίσει την Κάμαλα Χάρις. Μάλιστα, είπε πως εάν του ζητηθεί θα κάνει και προεκλογική εκστρατεία για εκείνη, «χωρίς δισταγμό».

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή “The View” είπε: «Πιστεύω στις πεποιθήσεις πάνω από την πολιτική, και χωρίς αμφιβολία, οι πολιτικές πεποιθήσεις της Κάμαλα είναι αυτές που υποστηρίζω. Έτσι θα ψηφίσω την Κάμαλα Χάρις. Και εάν μου ζητηθεί, θα κάνω προεκλογική εκστρατεία γι’ αυτήν χωρίς δισταγμό», συμπλήρωσε ο ίδιος.

«Κάθε οικογένεια έχει τον τρελό θείο της»

Ο Φρεντ Τραμπ και η αδελφή του, Μαίρη, έχουν ασκήσει έντονη κριτική στον θείο τους. Σε συνέντευξή του στο ABC News νωρίτερα την Τρίτη, χαρακτήρισε τον τρόπο που έκανε τα πράγματα ο πρώην πρόεδρος «περίπλοκο και μερικές φορές σκληρό».

«Και μέσα σε κάθε οικογένεια, οι άνθρωποι το γνωρίζουν αυτό, οι οικογένειες είναι περίπλοκες. Κάθε οικογένεια έχει τον τρελό θείο της», δήλωσε στην εκπομπή “Good Morning America”. «Ο θείος μου ο Ντόναλντ είναι τρελός. Και έχει βάλει το στίγμα του στην ιστορία της οικογένειας».

Donald Trump’s nephew Fred Trump: “I believe in policy over politics. And without question, Kamala Harris’ policies are what I get behind. So I will be voting for Kamala Harris. And if I’m asked, I will campaign for her without hesitation.” pic.twitter.com/uN4S83CUEW

— The View (@TheView) July 30, 2024