Σε φάρμα που πουλάει φρέσκα προϊόντα από τα αγροκτήματα του κάστρου του Ουίνδσορ εθεάθη το Σάββατο, 16 Μαρτίου, η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον, μαζί με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ.

Η εμφάνισή της έγινε γνωστή μέσα στο Σαββατοκύριακο, όμως αργά τη Δευτέρα, 18 Μαρτίου, το TMZ έφερε στο φως της δημοσιότητας και ένα βίντεο της εφημερίδας Sun από την έξοδο της πριγκίπισσας.

Η 42χρονη Κέιτ, ντυμένη με φούτερ με κουκούλα και κολάν, κουβαλούσε τα ψώνια της καθώς περπατούσε στο πάρκινγκ ενός αγροτικού καταστήματος. Το στιγμιότυπο φέρεται να τράβηξε πολίτης που βρισκόταν κοντά στο παντοπωλείο που έκαναν τα ψώνια τους η Κέιτ Μίντλετον και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ.

#KateMiddleton seemed to be in good spirits while out and about with #PrinceWilliam Saturday. https://t.co/kLUsfvt3b2 (🎥: TMZ/The Sun) pic.twitter.com/EqbtVojBcw

— TMZ (@TMZ) March 18, 2024

