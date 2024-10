Οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) δημοσίευσαν το Σάββατο, 19 Οκτωβρίου, πλάνα που δείχνουν τον ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ, τη νύχτα πριν από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου να καταφεύγει σε ένα τούνελ με την οικογένειά του, μεταφέροντας παράλληλα εξοπλισμό.

Σύμφωνα με τις IDF, το βίντεο ανακτήθηκε από τη Γάζα πριν από αρκετούς μήνες.

