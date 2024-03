Η αστυνομία της Βολιβίας προχώρησε στη δεύτερη μεγαλύτερη κατάσχεση ναρκωτικών στην ιστορία της χώρας νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, όταν εντόπισε 7,2 τόνους κοκαΐνης με προορισμό το Βέλγιο, εκτιμώμενης αξίας σχεδόν μισού δισεκατομμυρίου δολαρίων.

Η επιχείρηση διεξήχθη στην Πισίγκα, περιοχή των βολιβιανών υψιπέδων στα σύνορα με τη Χιλή. Τα ναρκωτικά ήταν κρυμμένα σε δυο φορτηγά τα οποία μετέφεραν σκραπ —σιδηρομεταλλεύματα— που επρόκειτο να εξαχθούν στην Ευρώπη μέσω λιμένα της Χιλής στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Bolivia: Police seized 7.28 tons of cocaine destined for the port of Antwerp, Belgium. The drug was concealed in iron structures inside two containers. Bolivia, lacking a seaport, intended to ship the cocaine through Chile, Peru, and the Panama Canal.

