Τις πληγές τους μετρούν η κεντρική και η ανατολική Ευρώπη από το πέρασμα της κακοκαιρίας Boris, καθώς ο αριθμός των νεκρών από τις καταρρακτώδεις βροχές και τις πλημμύρες αυξήθηκε σε τουλάχιστον 16 ενώ πολλοί είναι και οι άνθρωποι που αγνοούνται.

Ανθρώπινες απώλειες από την κακοκαιρία Boris αναφέρθηκαν στην Τσεχία, την Πολωνία και την Αυστρία, καθώς οι Αρχές στις χώρες που πλήττονται προειδοποιούν ότι τα χειρότερα ενδέχεται να έρχονται.

VIDEO: Storm Boris wreaks havoc across eastern and central Europe

Storm Boris lashes central and eastern Europe with torrential rains and high winds. The rains have flooded streets and submerged entire neighbourhoods in some places while shutting down public transport and… pic.twitter.com/8yAQ0TYj4T

— AFP News Agency (@AFP) September 16, 2024

