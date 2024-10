Το εξωτερικό άκρο του τυφώνα Milton άγγιξε τις ακτές της Φλόριντα νωρίς το βράδυ της Τετάρτης (21:00, ώρα Ελλάδας), 9 Οκτωβρίου, με τον ουρανό να σκοτεινιάζει, τον άνεμο να «ουρλιάζει» λόγω της έντασης και τα κύματα να αναστατώνουν τον κόλπο της Τάμπα. Οι εναπομείναντες κάτοικοι, που κουβαλούσαν υπνόσακους, σακίδια και τα αγαπημένα τους κατοικίδια, έτρεχαν τελευταία στιγμή για να φτάσουν σε ένα από τα δεκάδες καταφύγια έκτακτης ανάγκης σε όλη την Πολιτεία.

Το κέντρο της καταιγίδας, μια από τις ισχυρότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ στον Κόλπο του Μεξικού, από όπου πέρασε πρώτα, αναμένεται να φτάσει γύρω στα μεσάνυχτα (τοπική ώρα) στην ακτή της Φλόριντα, όμως το πού ακριβώς θα χτυπήσει παραμένει αβέβαιο.

Ήδη, μεγάλα τμήματα της Πολιτείας βρίσκονται στο έλεος έντονων βροχοπτώσεων και ισχυρών ανέμων. Δεκάδες προειδοποιήσεις για ανεμοστρόβιλους έχουν εκδοθεί σε ολόκληρη τη Νότια Φλόριντα.

Αξιωματούχοι στην Τάμπα έχουν προειδοποιήσει ότι το κύμα καταιγίδας, που θα προκαλέσει ο Milton στην περιοχή, θα μπορούσε να φτάσει τα 12 έως 15 πόδια, δηλαδή θα είναι διπλάσιο από αυτό που έπληξε την πόλη κατά τη διάρκεια του τυφώνα Χέλεν, τον περασμένο μήνα.

Τα νεότερα στοιχεία δείχνουν πως ο Milton θα «περάσει» νοτιότερα από ό,τι αρχικά προβλεπόταν. Ως αποτέλεσμα, οι ειδικοί πλέον υποστηρίζουν πως θα ακουμπήσει το κάτω άκρο της Τάμπα, αλλά δεν θα είναι αυτή η περιοχή που θα πληγεί περισσότερο – τουλάχιστον κατά την πρώτη επαφή του τυφώνα με τη στεριά.

Αυτή την ώρα, το φαινόμενο διατηρεί ταχύτητες ανέμων 215 χλμ./ώρα και πλήττει «επιφανειακά» τη δυτική ακτή της Φλόριντα. Νωρίτερα, ο τυφώνας υποβαθμίστηκε σε κατηγορίας 4, από 5, ενώ με το πέρασμά του από τη στεριά θα εξασθενίσει σε κατηγορίας 3 – μέχρι που αργά την Πέμπτη αναμένεται να έχει «πέσει» στην κατηγορία νούμερο 1.

Η σιωπή που επικρατεί στις περιοχές του κόλπου της Τάμπα, καθώς και στις παράκτιες κοινότητες στα νότια, είναι απόκοσμη. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους, υπακούοντας στις δραματικές εκκλήσεις για εκκένωση και έχουν καταφύγει σε ξενοδοχεία και καταφύγια έξω από τις ζώνες κινδύνου. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, προειδοποίησε ότι η εκκένωση ήταν θέμα «ζωής ή θανάτου».

(Η Ελλάδα βρίσκεται 7 ώρες μπροστά σε σχέση με τη Φλόριντα)

Οι μετεωρολόγοι έχουν προειδοποιήσει για καταρρακτώδεις βροχές, ξαφνικές πλημμύρες, ισχυρούς ανέμους και πιθανές καταιγίδες – που θα σημειωθούν όταν το νερό προωθηθεί προς την ενδοχώρα από την ακτή.

Tο Εθνικό Κέντρο Τυφώνων εκτιμά ότι ο Milton «μεγαλώνει σε μέγεθος» καθώς κινείται προς τις δυτικές ακτές της Φλόριντας.

3PM EDT #Milton Position Update: Multiple tornado warnings in effect across Florida peninsula. Tropical-storm-force winds are moving onshore the west coast of Florida. For the latest visit https://t.co/tW4KeGe9uJ pic.twitter.com/Z1miUnJ9Eg

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 9, 2024