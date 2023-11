Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν έφθασε μετά τα μεσάνυχτα στο Τελ Αβίβ, όπου θα έχει συνομιλίες με ηγέτες του Ισραήλ για την ενδεχόμενη παράταση της ανακωχής με τη Χαμάς και τη διανομή περισσότερης ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας.

Secretary Blinken is back in Israel. This is his third trip to the region since the Hamas attack on Oct 7th and he says he’s pushing for an extension of the pause in Gaza to get more hostages out and more aid in. pic.twitter.com/A7fX5zMGlU

— Michele Kelemen (@michelekelemen) November 29, 2023